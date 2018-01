Brasil tem superávit de US$ 9,091 bi com os EUA A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos rendeu ao País US$ 9,091 bilhões em 2005, valor 25,17% superior aos US$ 7,263 bilhões registrados no ano anterior. De acordo com o Departamento de Comércio norte-americano, que divulgou hoje o resultado, este desempenho comercial representa um crescimento de 32,2% do superávit dos países da América Latina e do Caribe com os Estados Unidos, que chegou a US$ 100,84 bilhões no ano anterior. No ano passado, a América Latina e o Caribe venderam 17,5% dos bens importados pelos Estados Unidos, um índice muito parecido com os 17% de importações americanas no ano anterior. Mas a região, que em 2004 comprou 21% dos bens exportados pelos Estados Unidos, foi mercado de apenas 13,2% das exportações de bens norte-americanos em 2005. Em dezembro, o saldo favorável aos exportadores latino-americanos e caribenhos foi de US$ 8,706 bilhões, sem muitas mudanças em relação aos US$ 8,702 bilhões do mês anterior. Outros países No mesmo período, o superávit do México subiu de US$ 45,067 bilhões em 2004 para US$ 50,149 bilhões em 2005; o da Venezuela de US$ 20,153 bilhões para US$ 27,556 bilhões; o da Argentina de US$ 357 milhões para US$ 472 milhões; e o do Chile de US$ 1,126 bilhão para US$ 1,468 bilhão.