Brasil tenta acordo para reduzir tarifas entre emergentes Com o processo na Organização Mundial do Comércio (OMC) paralisado, o Brasil articula o lançamento em 2007 de negociações para um entendimento comercial entre cerca de 40 países emergentes, entre eles África do Sul, Indonésia, Argentina e Egito. A meta do projeto, que será discutido nesta semana em Genebra, é conseguir que essas economias reduzam 30% suas tarifas de importação para os produtos de outros países emergentes. Mas o País está tendo dificuldades para conquistar o apoio de outras economias em desenvolvimento para que o projeto avance. A China, economia que mais cresce entre os emergentes, avisou que não vai participar do projeto liderado pelo Brasil. Já a Índia ainda se mostra relutante em aceitar a iniciativa. Para analistas, a concretização desse acordo será um teste para as intenções do governo brasileiro de liderar uma aproximação entre os países em desenvolvimento. O projeto, por enquanto, está demonstrando que assim como os governos ricos e pobres não conseguem entrar em um acordo na OMC, os países em desenvolvimento também sofrem para chegar a um entendimento entre si sobre como deve ser um acordo comercial entre eles. Apesar de contar com o apoio da Argentina, países como a Índia e Egito ainda se mostram relutantes em alguns aspectos do acordo. Um dos problemas é que o entendimento criaria maior concorrência entre os próprios países emergentes por mercados, o que muitos ainda não estariam dispostos a aceitar. Segundo diplomatas brasileiros que negociam o acordo, haverá ainda a possibilidade de que os países façam listas de produtos sensíveis para que possam proteger certos setores de sua indústria. O problema, porém, será o de garantir que não haja mais setores considerados como sensíveis que um corte efetivo nas tarifas de importação. Pelos cálculos do Brasil, um acordo entre países emergentes facilitaria a exportação de cerca de 15% do total das vendas do País no exterior. Mas o fato de a negociação na ONU contar apenas com economias em desenvolvimento não significa que o processo será mais fácil. Um dos grandes ausentes no processo é a China, país emergente que mais cresce e que mais consome produtos de outros países em desenvolvimento. O problema é que, para Pequim participar, teria de fazer um pré- pagamento. Ou seja, teria de oferecer uma certa abertura de seu mercado antes mesmo de o processo começar. Caso contrário, o que ocorreria é que, com um corte de 30% nas tarifas de todos os países, quem mais ganharia seria a China, que já conta com tarifas baixas para vários produtos. Já os demais países emergentes, que não escondem um desconforto em abrir seu mercado para a China, uma redução de impostos de importação significaria prejuízos sérios a vários setores de suas economias. No cálculo final, portanto, seriam os chineses que ganhariam acesso, enquanto para outros países a redução nas tarifas de Pequim faria uma diferença pequena. Como a China não aceitar fazer um pré-pagamento, ficou estabelecido que Pequim não participará da iniciativa. "Decidimos que não iremos participar do processo", confirmou ao Estado o embaixador da China na OMC, Sun Zhenyu. A idéia de um acordo de redução de tarifas, que ocorreria no marco da Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad), não é nova. Nos anos 90, os países tentarão algo semelhante, mas o projeto fracassou. Naquela época, porém, os governos haviam decidido negociar produto por produto, o que não funcionou. Um novo projeto foi lançado oficialmente em São Paulo em 2004. Desta vez, a estratégia seria negociar um corte geral de tarifas. Se até hoje o processo negociador não conseguiu avançar, o governo brasileiro estima que o projeto ganha novo fôlego diante da suspensão das negociações na OMC. Desde julho, a entidade máxima do comércio está paralisada, já que os países ricos não conseguem entrar em um acordo sobre como irão cortar suas tarifas para produtos agrícolas e subsídios.