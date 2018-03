Brasil tentará reduzir custo dos empréstimos do BID O Brasil está travando uma queda-de-braço com os países ricos dentro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para tentar diminuir os custos dos empréstimos concedidos pelo organismo multilateral aos países latino-americanos. Além disso, as autoridades brasileiras estão pressionado os países credores a aceitarem a criação de mecanismos que permitam ao Brasil sacar todos os créditos com o banco. "O BID foi criado para ajudar os países latino-americanos a enfrentarem dificuldades econômicas", disse à Agência Estado o ministro do Planejamento, Guido Mantega, que é o governador do Brasil na instituição. Segundo ele, os Estados Unidos vêm liderando um movimento que "desestimula o caráter anticíclico" do banco. "Não podemos permitir que o BID fique mais parecido com uma banco comercial." O Brasil irá gastar anualmente mais US$ 64,1 milhões devido à redução do desconto que o BID aplica sobre os juros cobrados de seus empréstimos. "Justamente num momento que estamos promovendo esforços de cortes nos gastos, de austeridade fiscal, somos obrigados a desembolsar mais dinheiro para o BID". afirmou. O governo brasileiro possui créditos de US 5,4 bilhões no BID que não pode ser sacado pois isso aumentaria a dívida do país. Apesar de não poder mexer nesse dinheiro, o governo paga uma taxa de juros que incide sobre ele. Numa reunião entre os governadores do BID, realizada neste domingo, Mantega sugeriu que sejam encontradas novas formas para que o Brasil possa usar esses recursos. Ele disse que o acordo entre o BID e o Bradesco que resultou na abertura de linhas de financiamento para os exportadores brasileiros, anunciado na semana passada, se encaixa nessa estratégia. O BID vai colocar à disposição cerca de US$ 1 bilhão para esse tipo de financiamento ao País. "Queremos também que os nossos recursos com o BID possam ser canalizados para o setor privado através do Banco do Brasil, mas os países ricos consideram isso endividamento público e vetam a idéia", disse Mantega.