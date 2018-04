Brasil terá dificuldade para reverter corte de crédito externo A tentativa do governo brasileiro de conter, ou até reverter, o corte parcial das linhas de financiamento externo às empresas será uma tarefa "muito difícil", disse hoje à Agência Estado o diretor global para títulos soberanos da agência de classificação de risco Fitch, David Ridley. Na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, encontrarão representantes das maiores instituições financeiras internacionais em Nova York. "O melhor resultado possível dessas reuniões será uma estabilização do atual nível das linhas de financiamento, o que já seria um fator positivo", disse Ridley. "Acho o aumento das linhas muito improvável na atual conjuntura." Ridley observou que em situações semelhantes no passado, o governo norte-americano deu apoio para que os créditos fosse mantidos. "Mas dessa vez não estamos vendo até o momento uma ação efetiva do Federal Reserve (Fed) com esse objetivo." Segundo o analista, a economia internacional e os escândalos contábeis em grandes corporações norte-americanas elevaram a aversão ao risco entre as instituições financeiras. "Nesse contexto, os bancos estão adotando uma estratégia de reduzir sua exposição ao risco, seja em países emergentes ou nas telecons", disse. Ridley disse que as ações de vários bancos com exposição ao Brasil sofreram recentemente perdas por causa das incertezas com a economia do País. "Por isso, os acionistas dessas instituições estão pressionando para que a exposição ao Brasil seja reduzida." Segundo o analista, por causa dessa pressão, é possível que no encontro com Fraga e Malan os bancos assumam algum compromisso com as linhas de crédito, "mas prefiram se manter silenciosos sobre isso." Ridley disse que a extensão do sucesso da estratégia da equipe econômica em reabrir as linhas de crédito poderá ser medido pelo comportamento no mercado cambial nas próximas semanas. "O comportamento do câmbio será monitorado atentamente", afirmou.