Brasil terá feira permanente na China O Brasil passa a contar, a partir de agora, com uma sólida base de apoio para a divulgação e venda de produtos no mercado chinês: uma feira permanente na sede da rede de supermercados Shanghai Mart, bem no centro de Shanghai, segundo informou à Agência Estado o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o brasileiro Charles A. Tang. Ao encerrar a intervenção nesta sexta-feira no seminário paralelo à Feira Comercial, promovido pelo BNDES, o presidente da Asssociação Brasileira de Supermercados, José Humberto Pires de Araújo, disse que importantes ações, envolvendo o intercâmbio de mercadorias, estão sendo desenvolvidas pela entidade, em colaboração com a congênere chinesa. A troca deve ocorrer de imediato, inicialmente entre as redes de supermercados Carrefour e Wal-Mart, que têm dezenas de lojas nos dois países. A escolha dos produtos de parte a parte será feita pelos gerentes das duas redes, compreendendo café empacotado, castanha de caju, frutas tropicais, camarão, carne e outros alimentos, calçados, vestuário, móveis e outros artefatos de madeira e couro. Tang disse que o comparecimento na feira de dirigentes de empresas chinesas compradoras de soja abre boas perspectivas para negócios também nessa área, se bem que as remessas desse grão dependam de certificação de qualidade, uma vez que a China não admite a importação de soja transgênica. Ele disse que praticamente todos os estandes puderam fechar negócios ou iniciar entendimentos para esse fim. No estande da prefeitura de Patos de Minas, o Laticínio Cemil fechou um contrato de longo prazo com uma empresa da província de Guandong para a venda de leite longa vida, devendo fornecer de 30 a 100 contêineres por mês. Diretores da Cemil viajaram para Nanquim, a fim de fechar outro contrato. Mais empresas chinesas estão interessadas em adquirir manteiga e queijo do Brasil. Outras companhias dessa cidade mineira informaram ter fechado negócios para a venda de café empacotado e cachaça. No estande da Transpetro (subsidiária da Petrobrás), houve momentos em que 15 pessoas aguardavam para serem atendidas. As principais negociações em andamento diziam respeito à aquisição de equipamentos para oleodutos e gasodutos. Uma empresa estatal pretende celebrar com a Petrobras a formação de uma parceria para explorar xisto betuminoso na China. A empresa apícola mineira Asca está sendo assediada por empresas de Xangai e outras cidades interessadas em representá-la para a venda de própolis na China e outros países asiáticos. O prefeito de Jinan, capital da província de Shandong, visitou a feira para agendar a visita de uma delegação de 60 empresas dessa cidade ao Brasil em maio. Uma delegação de 30 empresas da Província de Jilin também está certando uma visita.