Brasil terá mais 40 hotéis da rede Atlantica até 2006 A Atlantica Hotels International, uma das maiores administradoras hoteleiras do Brasil, vai inaugurar 40 hotéis até meados de 2006. As obras, de acordo com o diretor de desenvolvimento da Atlantica, Cyro Fidalgo, já estão contratadas e envolvem investimento estimado de R$ 800 milhões, desembolsados pelas incorporadoras responsáveis pela construção. Até o final do ano, segundo Fidalgo, serão iniciadas as operações de pelo menos 15 empreendimentos, seis dos quais na região Centro-Oeste e Norte. "Trata-se de uma área estratégica para a empresa", afirma o executivo. É que o setor hoteleiro concentrou suas atenções durante muito tempo em São Paulo, o que levou a região à superoferta de unidades. "O Interior do País tornou-se um mercado muito pouco explorado", acrescenta. Somente em Brasília, a Atlantica Hotels vai inaugurar dois empreendimentos em 2004. Localizados em Taguatinga, os hotéis serão das bandeiras Comfort Inn e Comfort Suites e receberão investimentos de cerca de R$ 18 milhões cada. Atualmente, a empresa administra três empreendimentos no Distrito Federal: Metropolitan Flat, Quality Suites Lakeside e Comfort Suites Brasília. Bonaparte No início do ano, o quarto empreendimento da Atlantica em Brasília foi descredenciado. De acordo com Fidalgo, a empresa havia firmado contrato de uso da marca Clarion de propriedade da norte-americana Choice Internacional e representada no País pela Atlantica por dois anos, contados a partir de janeiro de 2002. Como o contrato previa investimentos para adequação do hotel aos padrões da bandeira Clarion e os investidores do Bonaparte não dispunham do capital, o acordo não foi renovado em comum acordo. De acordo com Fidalgo, houve também divergência quanto à gestão residencial ou em pool - do empreendimento. "Embora cerca de 50% das 260 unidades do Bonaparte sejam usadas para locação, há uma preferência dos proprietários por privilegiar serviços residenciais", conta o executivo. Como a Atlantica não trabalha com empreendimentos mistos, o negócio tornou-se inviável. "Ou administramos empreendimentos 100% residenciais ou 100% de locação". Conversão Embora a maior parte dos 40 empreendimentos com inauguração prevista até meados de 2006 siga o modelo de incorporação, a Atlantica também está aberta à conversão de bandeiras - adoção de uma bandeira com padrões internacionais de qualidade por um hotel que já está em funcionamento. "Cerca de 90% dos novos empreendimentos são contratados desde a construção. Porém estamos abertos também à conversão", afirma Fidalgo. Essa modalidade, entretanto, não é tão freqüente quanto a incorporação em decorrência das necessidades de adequação do negócio às exigências da bandeira. "O que acaba impedindo um maior número de conversões é justamente o investimento para cumprir certas exigências do contrato, que nem é baixo", explica. A Atlantica administra 43 hotéis no País com diferentes bandeiras e mantém alianças exclusivas com algumas das maiores redes hoteleiras do mundo: Choice (Sleep Inn, Comfort, Comfort Suites, Quality e Clarion), Carlson Companies (Radisson Hotels & Resorts) e Starwood (Four Points by Sheraton).