Brasil terá menor crescimento entre emergentes, diz revista Um levantamento trimestral da revista Economist com previsões de bancos de investimentos e consultorias internacionais sobre 25 países emergentes mostra que a economia brasileira deverá ter o menor crescimento neste ano, 3% do PIB. Segundo as previsões das nove instituições consultadas, a China será o país emergente que registrará a maior expansão, 9%, seguida da Índia (6,8%) e Argentina (6,6%). Em 2006, segundo a pesquisa, a economia brasileira crescerá 3,6%, superando apenas a do México (3,3%) e da Colômbia (3,5%). A China também lidera o ranking de crescimento entre os emergentes no próximo ano, com uma previsão de 8,1%, seguida pela Índia (6,9%), Indonésia e Rússia (ambas, com 5,5% do PIB). Comparando-se com as projeções de maio passado, o levantamento mostra uma avaliação mais negativa para a perspectiva de crescimento dos emergentes neste ano. As previsões foram cortadas para 13 países e elevadas para 11. A previsão para o balanço em conta corrente do Brasil neste ano é de um superávit de 1,4% do PIB, que cairá para 0,6% em 2006. As instituições consultadas pela Economist foram as seguintes: ABN Amro, Deutsche Bank, Economist Intelligence Unit, Goldman Sachs, HSBC, ING, Morgan Chase, Merrill Lynch e UBS.