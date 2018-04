Brasil terá US$ 482,3 mi do Banco Mundial para projetos O conselho do Banco Mundial aprovou empréstimos de US$ 482,3 milhões para financiar projetos no Brasil. Desse total, US$ 166,65 milhões serão destinados à melhoria das condições de transporte e US$ 104 milhões ao controle da poluição ambiental no Estado de São Paulo. Outros US$ 211,7 milhões serão destinados à melhoria dos serviços prestados pelo sistema de transporte ferroviário na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Banco Mundial não divulgou os termos financeiros do empréstimo. As informações são da Dow Jones.