Brasil teve a maior inflação entre países do Mercosul em 2004 O Brasil registrou a maior inflação do Mercosul em 2004, segundo parâmetros do Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (IPCH) dos países do Mercosul e do Chile, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil a variação do IPCH em 2004 foi de 7,7%, superando o Uruguai (7,3%), Argentina (6%), Paraguai (2,9%), e Chile (2,6%). As cestas de produtos e serviços harmonizadas utilizadas no cálculo do IPCH são subconjuntos das cestas dos IPCs nacionais. No caso do Brasil, o IPCH é um subconjunto da cesta do IPCA. Os dados do IBGE mostram também que, no acumulado de 2000 a 2004, o Uruguai foi o país, entre os pesquisados, que apresentou a inflação medida pelo IPCH mais elevada (63,2%), seguida de Brasil (53,5%); Argentina (52,9%), Paraguai (51,7%) e Chile (16,1%). O projeto de criação do IPCH foi iniciado no final dos anos 90 e tem como principal objetivo permitir a comparação das taxas de inflação entre os países participantes. O índice está sendo divulgado hoje por cada um dos cinco países integrantes do projeto.