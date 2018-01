Brasil teve retração de US$ 20 bilhões em recursos externos Apesar de o governo comemorar o desempenho positivo na comercialização de bens e serviços como o resto do mundo, nem tudo foi favorável nas contas externas em 2002. A crise de confiança em relação ao País, aliada a uma aversão ao risco dos investidores internacionais, provocou uma das maiores retrações no fluxo de capitais verificada nos últimos anos. Os mercados se fecharam para o Brasil. As empresas não conseguiram renovar suas dívidas lá fora, os investimentos diretos caíram e o governo só conseguiu dinheiro externo graças ao acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Na soma final do ano passado, a conta de capital e financeira, onde são registradas as operações de empréstimos em geral, investimentos e linhas de comércio, foi positiva em US$ 12 bilhões. Desse total, US$ 11,480 bilhões vieram do acordo com o FMI. A retração no fluxo de recursos estrangeiros para o País, segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central (BC), Altamir Lopes, passou dos US$ 20 bilhões. A expectativa é reverter esse cenário gradualmente. "As decisões de investimento são tomadas com defasagem. Tivemos volatilidade excessiva e até que isso se acomode teremos fluxos mais baixos", avalia Lopes. No entanto, ele enfatiza que as perspectivas são bastante favoráveis. "Temos um acordo com o Fundo que prevê um desembolso substancial para este ano. Nas nossas projeções para financiamento global do balanço de pagamentos, esses recursos não serão necessários. Mas, é claro, nenhum recurso é dispensável", afirmou. Somente os ingressos referentes a empréstimos de médio e longo prazos caíram US$ 15,9 bilhões em relação ao ano anterior. As operações de curto prazo, com vencimento até um ano, também diminuíram US$ 6,9 bilhões. Como o mundo estava em dúvida em relação à capacidade de o Brasil honrar seus compromissos, os investidores prefiriram não arriscar e, com isso, as empresas privadas que tinham dívida vencendo não conseguiram renegociá-las, sendo obrigadas a quitar o débito. A taxa de rolagem chegou a 31% nas operações com títulos (notes e commercial papers), a modalidade mais usada pelo setor privado. Em 2001, essa taxa foi de 82%. No caso dos empréstimos diretos, que representam um volume menor, a taxa de rolagem foi de apenas 64%. No ano anterior, ela tinha superado os vencimentos do período, num sinal de que o mercado estava com apetite não só para renovar como também para conceder novos empréstimos. Diante dessa dificuldade de rolar os compromissos, a dívida externa caiu US$ 2,5 bilhões entre setembro e outubro do ano passado, último dado disponível do BC.O estoque de US$ 212,873 bilhões diminuiu para US$ 210,379 bilhões. Investimentos Outro ponto importante foi a queda nos investimentos estrangeiros diretos, que chegou a US$ 5,9 bilhões. Em 2002, os investimentos estrangeiros diretos somaram US$ 16,6 bilhões, ante US$ 22,5 bilhões registrados em 2001. Essa queda já esperada pelo governo. Mas, diante desse cenário, não fosse o dinheiro do Fundo o País teria de gastar a maior parte das reservas internacionais, deixando a economia numa situação ainda mais delicada. Este ano, o governo espera uma retomada no fluxo de recursos internacionais para o Brasil. Nos cálculos do BC, o País deverá manter o nível de US$ 16 bilhões em investimentos estrangeiros diretos. Este mês, até hoje (23), os investimentos somam US$ 532 milhões e a expectativa é fechar janeiro com US$ 800 milhões. Em janeiro de 2002, o montante que ingressou no País foi de US$ 1,475 bilhão. "Tradicionalmente janeiro é um mês fraco", argumenta Lopes. Mas, por outro lado, a taxa de rolagem da dívida externa do setor privado deverá aumentar. Segundo Lopes, nos primeiros dias do ano as linhas destinadas ao comércio, negociadas entre bancos, já registram taxa de rolagem de 98%. Isso depois de terem desaparecido no auge da crise no ano passado. As operações entre bancos e empresas também apresentam taxa de rolagem com 83% acima dos vencimentos previstos no período. As remessas pelas contas de não residentes, as chamadas CC5, também registram ingresso no mês: US$ 35 milhões.