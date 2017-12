Brasil trabalhará pela retomada da rodada Doha O diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, ministro Roberto Azevedo, disse nesta quarta-feira que o governo brasileiro trabalhará para que a suspensão da Rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC) seja a mais curta possível. Segundo ele, o cenário deixado pela última reunião da OMC, em Genebra, na segunda-feira, é incerto, mas, do ponto de vista brasileiro, a negociação multilateral é a única que permite a redução de subsídios agrícolas. Azevedo disse que o Brasil pode, até mesmo, obter maior acesso a mercado para produtos agrícolas nas negociações conduzidas pelo Mercosul com outros parceiros. Mas, sem negociar subsídios, qualquer acordo é "manco" e não permite a completa competitividade do produto brasileiro em determinados mercados nos quais o subsídio é implementado. Ele reconheceu, entretanto, que o cenário incerto na OMC pode incentivar as negociações de acordos pelo Mercosul. Entretanto, ponderou que as negociações da OMC foram suspensas há apenas 72 horas e que não há, ainda, uma perspectiva clara sobre a sua retomada. Com isso, recai também uma sombra de incerteza sobre esses acordos bilaterais ou birregionais que, em última análise, seriam balizados pelos resultados da Rodada Doha. De acordo com Azevedo, o governo brasileiro tem em mente que a Rodada Doha não foi encerrada, mas sim suspensa e deve ser retomada em um momento ainda não definido. Ele considera, também, que é desejável manter os ganhos acumulados até hoje nas negociações da rodada, como o acordo para eliminação dos subsídios à exportação até 2013, e, ainda, que os contatos informais ainda continuam e praticamente os negociadores de todos os países envolvidos estão buscando uma alternativa para retomada da rodada.