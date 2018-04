Brasil transfere tecnologia de álcool à Índia A Índia deve mesmo adotar a tecnologia brasileira para transformação do álcool em etanol combustível, afirmou o novo embaixador da Índia no Brasil, Amitava Tripathi. Em termos comerciais, o acordo de cooperação técnica vai resultar em aumento das exportações brasileiras de automóveis, máquinas e equipamentos para a Índia construir ou adaptar suas usinas para a produção de etanol e na formação de joint ventures (parcerias) entre empresas dos dois países para produção de etanol em território indiano, confirmou o diplomata. Uma delegação de empresários brasileiros, liderada pelo secretário de Desenvolvimento da Produção, Reginaldo Arcuri, está na Índia nesta semana para mostrar o Programa Brasileiro de Álcool e da tecnologia do carro a álcool desenvolvida pela indústria automotiva. "Não há concorrentes com o Brasil nessa área", destacou o embaixador. Representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Única) ? representando o setor empresarial produtor de cana, açúcar e álcool ? e da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) fazem parte da delegação e participam de encontros com representantes das indústrias de açúcar, do Ministério para Fontes Alternativas de Energia da Índia e dos dois estados indianos que vão utilizar até 5% de álcool misturado à gasolina e ao diesel em caráter experimental, a partir de janeiro do ano que vem. Após a fase experimental, nove estados adotarão o etanol, cujo porcentual chegará a até 10%. A determinação da Índia de adicionar etanol ao combustível é parte dos esforços do governo indiano de reduzir as importações de petróleo, auxiliar a renda dos produtores indianos de açúcar e diminuir o nível de poluição nas áreas mais industrializadas do país. Ainda na Índia, a delegação brasileira se encontra com o ministro do Petróleo e Gás Natural, Ram Naik, para acertar os termos relativos à implementação do Memorando de Entendimento sobre Etanol, assinado em abril, durante a visita do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sergio Amaral, ao país. A Índia é o segundo maior produtor mundial de açúcar, como 18,5 milhões de toneladas por ano, e fabrica 3 milhões de toneladas de álcool a partir desse montante. No primeiro trimestre deste ano, o país consumiu 7 milhões de toneladas de petróleo. A Índia exporta para o Brasil sobretudo químicos/farmacêuticos, óleo diesel, máquinas, eletroeletrônicos, plásticos e têxteis. O Brasil vende soja, açúcar, máquinas, bens da indústria automobilística - como autopeças e motores - couro, papel e celulose, ferro e aço. A partir deste ano, com o fim das barreiras não tarifárias por parte da Índia, o País deve aumentar as exportações de frango e suco de laranja. A balança comercial bilateral registrou superávit para o Brasil em 1999 exportações de US$ 170 milhões e importações de US$ 170 milhões), mas foi favorável à Índia em 2000 (exportações de US$ 271 milhões e importações de US$ 217 milhões). No ano passado, o comércio bilateral somou o recorde de US$ 828 milhões.