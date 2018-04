Brasil vai à OMC contra a soja americana O Ministério da Agricultura já enviou ao Itamaraty os estudos macroeconômicos que irão embasar a formalização de um processo pelo governo brasileiro, na Organização Mundial do Comércio (OMC), contra os subsídios concedidos pelos Estados Unidos aos produtores de soja americanos, informou o secretário de Produção e Comercialização do Ministério, Pedro de Camargo Neto. A data em que o pedido formal de consultas será encaminhado ao governo americano e à OMC será definida nos próximos dias pelos ministros da Agricultura, Pratini de Moraes, e das Relações Exteriores, Celso Lafer. Os estudos foram elaborados por técnicos dos ministérios da Agricultura, Fazenda e Itamaraty, com a participação de entidades privadas interessadas diretamente no assunto: Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e Associação Brasileira das Indústrias Vegetais (Abiove). Os interesses brasileiros nesse contencioso serão defendidos pelo escritório americano de advocacia Powel, Goldstein, Frazer & Murphy LLP, o mesmo que defendeu a Embraer na disputa com a canadense Bombardier, pelo mercado de jatos regionais. As despesas do processo serão custeadas pelas entidades privadas. Pedro de Camargo Neto explicou que a contestação das subvenções americanas será feita com base no Acordo de Subsídios da OMC, uma vez que os Estados Unidos desrespeitaram a chamada Claúsula da Paz do Acordo Agrícola da Organização, datado de 1994. Esta claúsula permite a concessão de subsídios até o dia 31 de dezembro de 2003, desde que o volume não ultrapassasse o montante concedido em 1992. Naquele ano, as subvenções concedidas aos sojicultores dos Estados Undios somaram US$ 109 milhões. Em 2000, no entanto, os subsídios saltaram para US$ 2,8 bilhões. "Os EUA estouraram, e muito, o valor permitido pela Claúsula da Paz, criando a possibilidade concreta para que questionássemos estas subvenções", salientou. Segundo ele, esta será a primeira vez que um país membro da OMC aciona outro parceiro pela concessão de subvenções internas. Segundo Camargo Neto, a principal política americana contestada é a do "Marketing Assistence Loans", que conta com o "Loan Deficiency Payment". Esse mecanismo protege o agricultor contra qualquer queda de preços no mercado, garantindo os valores determinados pelo Congresso dos Estados Unidos. O Tesouro americano complementa a diferença entre o preço de mercado e o valor fixado pelo Congresso. De acordo com o governo, ao prejudicar as exportações brasileiras a política americana provoca um prejuízo anual de cerca de US$ 1 bilhão ao País. As exportações de soja e derivados lideram as exportações brasileiras de produtos agrícolas, tendo chegado a US$ 5 bilhões no ano passado. Terceiro maior produtor mundial de soja, o Brasil vai colher este ano 41 milhões de toneladas. Sem os subsídios agrícolas dos países ricos, esta produção poderia chegar rapidamente a 50 milhões de toneladas, segundo Pratini de Moraes. Pedro de Camargo Neto diz que o objetivo do Brasil é buscar um entendimento com os Estados Unidos no período de consultas - que antecede a instalação de um "panel" (comitê de arbitragem) pela OMC. Mas, se não houver acordo, o Brasil quer a condenação desse tipo de política pela Organização Mundial do Comércio. "Ou eles cessam essa prática ou iremos pedir um direito compensatório para as nossas perdas", afirmou.