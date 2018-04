Brasil vai crescer 4 % em 2007 e 2008, diz economista A economia brasileira irá crescer 4% ou um pouco menos em 2007 e 2008, segundo estimativa do ex-economista-chefe do FMI, Michael Mussa, no estudo "Perspectivas Econômicas Globais 2007/2008: Desaceleração a um Crescimento Sustentável". O economista avalia que no Brasil, "com a ajuda de taxas de juros reais mais baixas e a confiança pública em políticas econômicas sensatas, é razoável prever um crescimento real de 4% ou ligeiramente menor" neste ano e no próximo, depois de uma taxa inferior a 3% em 2006. Segundo Mussa, a inflação brasileira continuaria em torno de 4% ou um pouco menos, o que permitiria novas reduções da taxa básica de juros (a Selic, atualmente em 12,75%), levando as taxas de juros reais a níveis "significativamente abaixo de 10% pela primeira vez em vários anos". De acordo com o trabalho de Mussa, que atualmente é pesquisador do Instituto Peterson de Economia Internacional, em Washington, a expansão da economia latino-americana se reduzirá a cerca de 4% em 2007 e 2008 depois de um ritmo relativamente forte de 5% em 2006. Para os Estados Unidos, o trabalho prevê uma expansão de pouco mais de 2% para 2007 e 2008, abaixo do ritmo superior a 3 % de 2006. Embora descarte um risco alto de recessão, antecipa um "período de leve estanflação (estancamento mais inflação)". O estudo frisa os riscos que enfrenta a economia global, como a volatilidade dos preços do petróleo e outras matérias primas, o ajuste da política monetária, um freio nos fundamentos econômicos que poderia provocar quedas nas bolsas e os "desajustes comerciais".