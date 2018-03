Brasil vai crescer mesmo com a guerra, diz estudo A Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) e o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas, divulgaram nesta quinta-feira um cenário positivo sobre as perspectivas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Denominado GV Prevê, a análise indica a retomada do crescimento econômico, principalmente a partir do segundo semestre deste ano. "O cenário sugere recuperação da economia a partir do segundo trimestre de 2003, apesar da guerra no Iraque e da preocupação com os números da inflação", diz o estudo. O economista da FGV/Ibre, Alberto Furuguem, disse que o governo tem grandes chances de fazer as reformas necessárias ao desenvolvimento do País. "O governo do ex-presidente FHC teve opção de empurrar com a barriga algumas dessas reformas, tais como a tributária, aumentando a arrecadação", disse. "Já o presidente Lula não tem essa possibilidade, portanto, acredito que ele vá lutar ferozmente para aprovar as reformas que necessita." Para Furuguem, a economia brasileira deverá fechar o ano com um crescimento em torno de 2%. Essa projeção já leva em conta a guerra no Iraque. Para o professor, a não ser que ocorra uma grande desaceleração na economia mundial, o crescimento brasileiro em torno de 2% não está descartado. Mesmo com o quadro de guerra prolongado, professores que elaboraram a 6ª edição do GV Prevê, apostam em um cenário econômico positivo para o Brasil. Na visão do cientista político e professor do Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos da Administração da FGV-EAESP, Kurt Von Mettenheim, o Brasil pode se transformar num país alternativo aos investidoras estrangeiros neste cenário de guerra. Para ele, os investidores internacionais consideram o Brasil uma grande plataforma de comércio global, com um potencial mercado interno e até mesmo como um "abrigo" em tempos de instabilidade mundial. O cenário positivo elaborados pelos professores da FGV só não deverá se concretizar, caso as reformas não sejam aprovadas. Mas essa perspectiva não está sendo levado em conta na FGV com base na capacidade de negociação que o presidente Lula vem demonstrando. De acordo com Mettenheim, até o momento o presidente vem conseguindo os apoios necessários no Congresso Nacional, inclusive com os partidos de oposição. "Ao contrário do que ocorria no governo FHC, onde éramos surpreendidos por pacotes e medidas de impactos, o governo Lula vem negociando gradualmente suas propostas e chegando a um consenso através de coalizão. E isso reforça a idéia de que ele conseguirá aprovar gradualmente as reformas que necessita." Os professores da FGV estimam que a equipe econômica conseguirá manter a inflação sob controle. "Apesar das brigas por reajuste salarial da restrição ao crédito e das incertezas no mercado externo com a guerra no Iraque, temos sinais claros de que a equipe de Lula não deixará a economia fugir do controle", disse Furuguem. Ele acredita que o dólar deverá se manter em uma cotação ao redor de R$ 3,60 e que a balança comercial poderá registrar um superávit acima de US$ 17,5 bilhões. Para elaborar um cenário tão otimista, os professores da FGV levaram em conta a retomada da confiança tanto dos investidores externos quanto internos no governo Lula. Outros fatores incluídos na elaboração do cenário foram o corte que o governo fez no Orçamento e o superávit primário de 4,25%. Para os professores, essas medidas foram fundamentais para manter a confiança dos investidores externos no País. Em termos políticos, apesar da resistência do PMDB, os professores da FGV acreditam que o governo Lula vem conseguindo reunir a colaboração de todos os partidos, mesmo que informalmente. "A lua-de-mel de Lula não está ocorrendo só com a população, mas também com o Congresso Nacional. E isso nos leva a prever uma tendência altamente favorável à aprovação das reformas necessárias ao desenvolvimento do País", disse Mettenheim.