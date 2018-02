Brasil vai crescer quase 5% em 2010, diz OCDE

Um relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgado nesta quinta-feira afirma que o Brasil deve crescer 4,8% em 2010.

Para 2011, a previsão da OCDE é de que o Brasil cresça 4,5%. Segundo o documento da entidade, o Economic Outlook, haverá recuperação econômica e crescimento em quase todas as regiões do mundo no próximo ano.

As previsões de crescimento para os países ricos mais que duplicaram - em vez de 0,7%, o novo relatório diz que o mundo desenvolvido crescerá 1,9% no próximo ano.

No entanto, a OCDE alerta que a recuperação econômica poderá ser "modesta" durante bastante tempo.

Custos

O maior problema, segundo a entidade, é que países ricos ainda não resolveram alguns assuntos que ameaçam a recuperação, como os altos custos das finanças públicas.

O principal risco para os países ricos é o desemprego, de acordo com o relatório. Nos Estados Unidos, mais vagas estão sendo fechadas do que criadas. Isso deve continuar acontecendo até o começo do próximo ano, segundo a OCDE.

Na União Europeia, o desemprego continuará crescendo até 2011.

Para os países em desenvolvimento, especialmente os BRICs (os gigantes emergentes Brasil, Rússia, Índia e China), as previsões são de forte crescimento. Em 2010, o PIB da China deve aumentar em 10%, e a economia da Índia deve crescer mais de 7%.

Segundo a OCDE, a Rússia deve crescer quase 4,9%, depois de ver sua economia retrair quase 9% neste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.