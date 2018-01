Brasil vai fazer nova emissão de bônus em dólar O Banco Central (BC) anunciou hoje que concedeu mandato aos bancos Deutsche Bank e Morgan Stanley para liderarem uma emissão soberana de bônus em dólar no mercado global. O comunicado, de apenas três linhas, não menciona o montante que seria o objetivo da emissão. Eis a íntegra do comunicado do BC: "O Banco Central do Brasil anunciou hoje, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, que concedeu mandato para os bancos Deutsche Bank e Morgan Stanley liderarem uma emissão de bônus da República, em dólar, no mercado global." Dólar reagem sem entusiasmo Os investidores em dólar reagiram sem entusiasmo à informação de que o Brasil está fazendo uma nova emissão soberana, em dólares, no mercado global. A avaliação dos operadores é de que a expectativa de novas colocações era grande, principalmente depois da decisão comedida do Federal Reserve, e já estava embutida nos preços atuais da moeda norte-americana. Segundo agências internacionais, a operação é de US$ 750 milhões, em bônus de 10 anos. Esses dados ainda não foram confirmados pelo BC. Às 10h20, o dólar estava em queda de 0,26%, cotado a R$ 3,040.