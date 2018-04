Brasil vai nacionalizar barcos de pesca de atum O governo quer nacionalizar os barcos estrangeiros arrendados por armadores brasileiros usados na pesca de atum em águas do Atlântico-Sul próximas à costa do Brasil. O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, informou nesta terça-feira que os proprietários desses barcos, a maior parte da Espanha, terão prazo de um ano para regulamentar a nacionalização junto ao Ministério da Agricultura e à Marinha Mercante. Este prazo será contado a partir da aprovação pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), nos próximos dias, de resolução encaminhada pelo Ministério da Agricultura. O ministro explicou que esta medida será tomada porque o Brasil não tem barcos suficientes para pescar a cota de 100 mil toneladas de atum a que tem direito, até 2003, por determinação da Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico (ICCAT). A frota brasileira de barcos é formada por 84 barcos, dos quais 42 são arrendadas, com pagamento feito em dólar. Com esses 84 barcos o País pescou no ano passado 47 mil toneladas de atum. Como o Brasil é atualmente o país com maior potencial para a pesca do atum, os países estrangeiros estão dificultando o arrendamento dos barcos. Para poder cumprir a cota de pesca do atum Pratini disse que o Brasil precisa ampliar sua frota de barcos de 84 para 250 unidades. Segundo o ministro, a nacionalização ocorrerá com a venda da embarcação ou por meio de uma joint-venture entre o dono do barco e o pescador no Brasil. A maioria dos barcos arrendados são da Espanha, Taiwan, China e Estados Unidos. Pratini de Moraes informou ainda que está discutindo com o BNDES e a Marinha Mercante a concessão de recursos para financiar a construção de barcos destinados à pesca. O ministro também destacou a importância da pesca para a balança comercial brasileira. Segundo ele, no ano passado, pela primeira vez, a balança do pescado obteve um superávit de US$ 22 milhões, resultante de exportações de US$ 283 milhões e importações de US$ 260 milhões.