?Brasil vai virar o jogo?, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou hoje que o Brasil "vai virar o jogo" nesta situação de turbulência econômica. "Não tenho dúvidas de que o Brasil vai virar este jogo. Ele é maior do que essas turbulências", disse Malan. O ministro evitou, porém fazer uma análise sobre a decisão da Moody´s de rebaixar o rating do Brasil. "Não faz sentido ficar comentando decisões de agências de rating", afirmou. Ele acrescentou que reverter o processo de turbulência significa mostrar que o País tem todas as condições de superar as dificuldades do momento presente, realizar uma transição serena, tranqüila e madura politicamente, e assegurar condições de governabilidade para o primeiro ano de mandato do próximo presidente da República. Malan disse ainda não ver necessidade de que os principais candidatos à presidência da República, para reduzir o nervosismo do mercado, anunciem antecipadamente nomes que poderiam compor uma equipe futura de governo. "Não acho isso necessário. O que é necessário é, na linha do que estão dizendo, escrevendo e publicando, mostrar seus compromissos com o País e seu futuro", afirmou.