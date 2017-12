Brasil vê vitória na briga com os EUA pelo algodão na OMC O subsecretário geral de assuntos econômicos e tecnológicos do Itamaraty, embaixador Clodoaldo Hugueney, disse nesta segunda-feira que o relatório preliminar da Organização Mundial de Comércio (OMC) que trata da disputa do algodão entre o Brasil e os Estados Unidos agradou o governo brasileiro. "Depois de muita luta, estamos satisfeitos com o resultado preliminar do painel. O relatório de hoje reflete as preocupações do Brasil com o caso", afirmou, sem dar detalhes do relatório, recebido hoje pelas duas partes. Ele disse que pelas regras da OMC, o documento preliminar é confidencial até que seja transformado num relatório definitivo, que deve estar disponível no próximo dia 18 de junho. O embaixador informou que até o dia 10 de maio, o Brasil e os Estados Unidos podem encaminhar a OMC comentários sobre o documento. Segundo Hugueney, a OMC acolheu boa parte dos argumentos do Brasil na ação que contesta os programas de subsídios domésticos e de exportação concedidos pelo governo dos Estados Unidos aos produtores norte-americanos. De acordo com o embaixador, somente em termos de preços internacionais, as perdas do Brasil com os subsídios norte-americanos foram de US$ 460 milhões. ?Mas o prejuízo foi muito maior. Num determinado período, a produção brasileira caiu pela metade, como consequência do nível de subsídio?, disse o embaixador. No total, ele calculou prejuízos superiores a US$ 1 bilhão. Para Hugueney, a decisão final pode influenciar a Rodada Doha da OMC, que tem como tema principal liberar o comércio de produtos agrícolas. O embaixador disse que a ?moldura? para a negociação agrícola tem que tratar da redução de subsídios domésticos específicos. ?Aqueles produtos que recebem subsídios domésticos e que são exportados precisam de uma disciplina mais firme?, afirmou.