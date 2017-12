Brasil-Venezuela assinam 17 acordos, afirma Dilma A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, informou à Agência Estado, que 17 acordos serão assinados entre os governos do Brasil e da Venezuela, nas áreas de energia e de mineração. O mais importante deles será o projeto de construção de uma refinaria binacional pela Petrobras e a Petróleo de Venezuela S.A (PDVSA), no Nordeste do Brasil. O projeto está na fase de estudo de viabilidade técnica e ambiental, mas já conta com cronograma a ser cumprido. Segundo a ministra, os venezuelanos pressionam para que a refinaria tenha o nome de José Abreu Lima, o brasileiro que lutou ao lado do general Simon Bolívar pela independência da Venezuela. A ministra informou ainda que a Petrobras e a PDVSA firmarão acordos para a exploração conjunta de gás e de petróleo e jazidas venezuelanas. Também haverá acordos sobre o uso compartilhado de navios para o transporte de petróleo e derivados.