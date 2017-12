Brasil vive ciclo de crescimento mais acentuado desde Plano Real O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, disse hoje que o Brasil está vivendo o ciclo de crescimento mais acentuado desde o início do Plano Real. "O crescimento continua sendo observado ao longo deste terceiro trimestre." Ele acrescenta que indicadores têm mostrado este crescimento, como pedágio de veículos pesados e dados das indústrias de papelão ondulado e de automóveis. Ele informa ainda que ?o crescimento está se espalhando pelos diversos setores da indústria". Lisboa destacou que a economia está menos vulnerável. "Tivemos agora um pequeno choque externo e nossa economia passou muito bem.? Em palestra à Câmara de Comércio Americana, Lisboa lembrou que havia um ceticismo muito grande sobre a sustentabilidade das contas externas com o dólar abaixo da faixa de R$ 3,3 a R$ 3,5. Desafios Lisboa disse que agora o governo tem trabalhado para reduzir as taxas de juros, fortalecer o ambiente de negócios e dar proteção social efetiva. De acordo com ele, o crescimento de longo prazo requer mão-de-obra mais educada e mais saudável. "Poucos indicadores são tão relacionados ao crescimento de longo prazo na economia como os de saúde e de educação", disse, citando países como Japão e Coréia.