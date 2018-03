Brasil vive recuperação e não expansão, diz OCDE A economia brasileira vive um período de recuperação, mas ainda não está em expansão. A análise foi divulgada ontem pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo a entidade, da qual o Brasil não faz parte, a economia mundial de fato deixou a recessão e, em tom otimista, disse que os principais atores do mercado internacional estão caminhando em sua recuperação. Mas alguns ainda não acabaram de zerar o que perderam na fase mais crítica da crise. O Brasil é uma das economias que ainda não compensaram as perdas e está abaixo do potencial de crescimento dos Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China).