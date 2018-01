Brasil volta a exportar carne para os EUA A partir de hoje, o Brasil volta a exportar carne industrializada para os Estados Unidos. A informação é do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Gabriel Alves Maciel. A suspensão havia sido decidida pelo ministério em maio passado como medida preventiva para ajustes em alguns itens do acordo sanitário firmado entre os dois países. Segundo o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mapa (Dipoa), Nelmon Oliveira da Costa, seis frigoríficos foram autorizados a exportar para os Estados Unidos e três laboratórios (dois credenciados e um oficial) voltam também a fazer análises dos produtos destinados a exportação dos frigoríficos. O Mapa decidiu retomar as exportações de carne bovina industrializada para os EUA depois de feitas as adequações no serviço de inspeção e nas operações dos frigoríficos, explicou Oliveira da Costa. De acordo com o diretor, os técnicos americanos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos realizaram uma auditoria nessas plantas no período de 2 a 27 deste mês e constataram que os ajustes foram integralmente realizados. Dados do Mapa mostram que as vendas de carne de gado industrializada para os Estados Unidos renderam US$ 197 milhões ao Brasil no ano passado.