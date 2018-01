Brasilcap: marketing para ampliar mercado A Brasilcap - empresa que administra os títulos de capitalização do Banco do Brasil - resolveu investir no marketing esportivo no próximo semestre. O objetivo da empresa é ampliar a base de clientes. Para isso, associou sua marca à imagem ao ex-jogador Zico e vai patrocinar seu clube de futebol CFZ. Em troca, Zico vai participar de toda campanha de apresentação dos títulos de capitalização Ourocap. Além das agências, a campanha de marketing vai contar com outros canais de vendas para aumentar a distribuição de títulos. Exemplo disso é o call center, sistema de atendimento por telefone, que vai oferecer o produto por telefone, a partir de agosto. Brasilcap oferece duas opções de títulos de capitalização: Ourocap PM 48 e Ourocap 1 milhão O título Ourocap PM 48 é um produto de pagamento mensal. O participante tem 4.272 chances de ser sorteado. Os prêmios podem variam de R$ 20 mil a R$ 1 milhão. Para concorrer, o cliente precisa aplicar uma quantia todo mês, durante 48 meses. Existem quatro opções de mensalidade, entre R$ 30 e R$ 200. Ao final da aplicação, o participante terá no mínimo a devolução de 75% do dinheiro devolvido, corrigido pela TR. No Ourocap 1 milhão, o participante faz um pagamento único de R$ 400 e concorre a quatro prêmios mensais de R$ 20 mil e dois prêmios anuais de R$ 1 milhão. O total de prêmios ultrapassa os R$ 8 milhões. O dinheiro fica aplicado durante 36 meses e no final do prazo da capitalização a aplicação é devolvida, com correção pela TR. As chances de ganhar são de 3.456 para cada título. Veja mais informações sobre a empresa e seus produtos no link abaixo.