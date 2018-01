Brasileiro assume operações da Inbev na América do Norte O novo diretor-geral para a América do Norte da Inbev - empresa que resultou da fusão entre a brasileira Ambev e a belga Interbrew - será o brasileiro Miguel Nuno da Mata Patrício. Ele assumirá o lugar de outro brasileiro, Carlos Brito, nomeado em dezemnro para a função de principal executivo da empresa. Patrício retorna ao time de executivos da empresa na região vindo da Europa Ocidental Patrício retorna ao time de executivos da empresa na região vindo da Europa Ocidental, onde dirigiu por pouco tempo a unidade de negócios da InBev para Bélgica e Luxemburgo. Antes disso, seu nome foi ganhando força como vice-presidente de Marketing da empresa para a América do Norte. Patrício, que integra o quadro de funcionários da AmBev há mais de cinco anos, também já foi vice-presidente da divisão responsável pelas marcas de cerveja da companhia. Antes de ingressar na AmBev, o executivo foi diretor de Marketing na Philip Morris e ocupou posições nessa área na Coca-Cola e Johnson & Johnson. Além de Patrício, hoje a Inbev nomeou Alan Beyens como diretor-geral para Europa Central e Oriental. Sabine Sagaert, por sua vez, irá suceder Patrício no posto de presidente da unidade de negócios do grupo para Bélgica e Luxemburgo. As informações são do site da InBev.