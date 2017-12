Brasileiro assume vice-presidência da Fiat na AL A Fiat anunciou hoje que a partir de fevereiro de 2004, Alberto Ghiglieno deixa o cargo de Superintendente da Fiat Auto América Latina para assumir a posição de vice-presidente senior de Desenvolvimento Estratégico da Fiat Auto, com subordinação direta ao CEO, Herbert Demel, na Itália. Na mesma data, Cledorvino Belini assume o cargo de responsável pela Fiat Auto na América Latina. Administrador de empresas com mestrado em Administração Financeira pela USP, Belini é o primeiro brasileiro a comandar a a Fiat Auto na América Latina. Em nota distribuída pela Fiat, Belini afirma que em 2004 o mercado automobilístico deverá ter um período de maior recuperação, impulsionado pela melhora geral do desempenho da economia e pela retomada da confiança dos consumidores.