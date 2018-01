Brasileiro assume vice-presidência da OPMA na América latina O brasileiro Cyro Diehl é o novo vice-presidente da Oracle Partner Managed Accounts (OPMA) para a América Latina, multinacional de informática administrada por seus sócios na região. Luiz Meisler, vice-presidente da Oracle América Latina, disse em comunicado que Diehl tem um grande conhecimento da empresa e de seus sócios e que sua nomeação contribuirá "para que atinjamos a meta de 70% de vendas indiretas" na América Latina. A Oracle, terceira maior fabricante de programas de informática do mundo, deu muita ênfase nos últimos anos ao seu canal de vendas indiretas. Diehl é executivo da Oracle desde 1997 quando abriu o escritório da empresa em Campinas. Em 2000 foi para Miami para a reorganização da divisão OracleDirect, encarregada de prestar serviços através de canais de alta eficiência, como call centers e internet. No final de 2001, o executivo estruturou essa área para toda a América Latina e, mais tarde, foi designado vice-presidente de vendas indiretas da Oracle Brasil. Durante sua gestão neste cargo foi registrado um crescimento de 37% na divisão OPMA Brasil no ano fiscal de 2005 que fechou no final de maio passado. O executivo se formou analista de sistemas na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde também obteve o mestrado em gestão empresarial. Além disso, realizou cursos de pós-graduação nas universidades de Harvard e Wharton, nos Estados Unidos. Antes de trabalhar na Oracle, o executivo foi gerente de território para o interior de São Paulo na IBM e, posteriormente, assumiu a gerência regional de São Paulo.