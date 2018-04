Brasileiro bebe mais cerveja e fuma menos Os brasileiros passaram a beber mais cerveja e a fumar menos cigarros entre o final da década de 70 e o fim dos anos 90, revela a Pesquisa Industrial Anual de Produto do IBGE, divulgada hoje, que apresenta um amplo painel da produção industrial brasileira comparando os anos de 1979, 1998 e 1999. A participação da cerveja no ranking das vendas de produtos industriais do País saltou da 41ª posição em 1979 (participação de 0,37% nas vendas) para a quarta colocação em 1999 (contribuição de 1,4%), quando as vendas do produto atingiram R$ 4,3 bilhões. Por outro lado, a participação dos cigarros caiu do 28º lugar no final dos anos 70, com 0,55%, para a 46ª posição em 1999, com 0,38%. Os brasileiros também elevaram o consumo de refrigerantes, sendo que a participação da bebida na venda dos produtos industriais praticamente dobrou no período, de 0,39% para 0,71%. A posição dos refrigerantes no ranking dos produtos industriais subiu do 38º lugar em 1979 para a 16ª posição no final da década de 90. A contribuição dos biscoitos e bolachas também cresceu no período, ainda que em ritmo menos intenso, passando de 0,29% nas vendas em 1979 (58ª posição no ranking) para 0,35% em 1999 (51º lugar). Os insumos energéticos básicos, como a gasolina e o óleo diesel, se mantêm há 20 anos como os itens de maior importância, em termos de volume de vendas, entre 3.200 produtos industriais comercializados no Brasil pela pesquisa do IBGE. A pesquisa revela, por exemplo, que os insumos energéticos estavam entre os dois principais produtos industriais em 1979 e, em 1999, estavam entre os três primeiros. Em 1979, a gasolina comum e o óleo diesel figuravam, respectivamente, em primeiro e segundo lugar no ranking, com participação de 1,64% e 1,59% na venda de todos os produtos. Vinte anos depois o óleo diesel subiu para o topo do ranking (participação de 2,29%) e a gasolina caiu para o terceiro lugar, mas mantendo a participação de 1,64%. O levantamento realizado pelo IBGE revelou também que em 1999 o total das vendas de 3.200 produtos e serviços industriais alcançou a cifra de R$ 308 bilhões. Mostrou ainda que os 100 principais produtos e serviços da indústria representam 48,5% das vendas dos 3.200 produtos levantados na pesquisa.