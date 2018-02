Brasileiro deve pagar R$ 500 bi em impostos até domingo

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) registra, no domingo, R$ 500 bilhões em impostos pagos pelos brasileiros desde o início do ano. Em 2006 este valor foi alcançado 19 dias mais tarde, em 10 de agosto. Desde 21 de abril de 2005, o Impostômetro - instalado no prédio da ACSP, no centro de São Paulo - mostra a arrecadação em tempo real. No primeiro semestre deste ano, o equipamento marcou R$ 282,4 bilhões, um aumento de R$ 33,5 bilhões sobre o mesmo período de 2006. E, de acordo com a ACSP, este valor é quase o total que o governo espera arrecadar em 2007 com a cobrança da CPMF (R$ 36 bilhões). Segundo a associação, no primeiro semestre foi registrado um crescimento de 10% na arrecadação de impostos ante igual período de 2006. Somente a CPMF cresceu 11,32%, atingindo R$ 17,33 bilhões este ano. Para 2007, a estimativa é de que o aparelho marque mais de R$ 900 bilhões. "Com o aumento da arrecadação e neste período de reflexão que o Brasil está vivendo, essa é uma boa hora para aliviar a carga de impostos", afirmou o presidente da ACSP, Alencar Burti.