Brasileiro está poupando mais e consumindo menos, constata IBGE A taxa de poupança bruta do País (poupança bruta sobre o PIB, ou a renda bruta menos o consumo) subiu para 23,4% no primeiro trimestre deste ano. O porcentual é maior do que o registrado no quarto trimestre do ano passado (17,5%) e no primeiro trimestre de 2003 (21,1%). A técnica do departamento de contas nacionais do IBGE, Cláudia Dionisio, disse que a taxa mostra que o Brasil está poupando mais e consumindo menos. Segundo ela, é natural que a taxa de poupança bruta seja sempre menor no quarto trimestre do ano, como ocorreu no ano passado, porque o consumo aumenta nesta época de festas de fim de ano. Capacidade de financiamento O Brasil alcançou no primeiro trimestre deste ano uma capacidade de financiamento (o que sobra entre as captações feitas pelo País e os envios ao exterior, ou o que País tem para emprestar ao mundo) de R$ 5,2 bilhões, um volume dez vezes maior do que o registrado no primeiro trimestre do ano passado (R$ 500 milhões). O gerente de Contas Trimestrais do IBGE, Carlos Sobral, explicou que a geração dessa capacidade é resultado do ajuste externo do País. Segundo ele, o Brasil só reverteu o quadro de necessidade de financiamento no terceiro trimestre de 2002, embalado pelo crescimento das exportações de bens e serviços. Desde então, o superávit na balança de bens e serviços tem elevado continuamente a capacidade de financiamento do Brasil. Para Sobral, é importante lembrar que, no momento, está ocorrendo um aumento da atividade interna no Brasil, mas o saldo externo de bens e serviços continua crescendo, mesmo com o crescimento das importações. Segundo ele, isso significa que o aquecimento da economia doméstica não está impedindo o ajuste externo. No primeiro trimestre deste ano, segundo divulgou o IBGE, a balança de bens e serviços ficou positiva em R$ 15,5 bilhões.