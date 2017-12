Brasileiro já pagou neste ano R$ 300 bi em impostos O impostômetro, que mede a arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais, mostrará na próxima quinta-feira, por volta das 12 horas, que o brasileiro já pagou R$ 300 bilhões desde o início do ano. Na avaliação da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que mantém o painel eletrônico por meio da campanha "De olho no imposto", "o brasileiro nunca pagou tanto imposto". "O brasileiro não suporta mais só pagar e não receber nada em troca. Com a nossa carga tributária era para todos termos saúde, educação, justiça e segurança exemplares", protestou o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos. No ano passado, o volume de taxas e contribuições chegou a 37,84% do Produto Interno Bruto (PIB). Foram arrecadados R$ 732,87 bilhões em 2005, e a previsão é de um crescimento de 10% para este ano.