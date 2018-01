Brasileiro já pagou R$ 400 bilhões em impostos O brasileiro já pagou R$ 400 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais desde o início deste ano, de acordo com o impostômetro. O painel eletrônico mede a arrecadação de tributos em tempo real, e vai atingir esse valor nesta terça-feira, por volta das 7 horas. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que mantém o painel, o montante foi atingido, em 2005, no dia 22 de julho, portanto 25 dias mais tarde. Segundo dados da ACSP, somente a Receita Federal arrecadou R$ 154,34 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, o que corresponde um crescimento real (descontada a inflação pelo IPCA) de 2,7% em comparação com o mesmo período de 2005. Em maio, a arrecadação tributária atingiu R$ 28,72 bilhões e bateu mais um recorde histórico para o mês, com expansão de 2,82% sobre o mesmo período de 2005.