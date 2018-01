Brasileiro lidera lista de prêmios em Cannes

Com 19 Leões no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, o publicitário brasileiro André Sallowicz foi o diretor de arte mais premiado no evento de 2016. O ranking dos profissionais mais premiados em cada área foi divulgado no início deste mês. Sallowicz chegou ao topo ao participar de duas campanhas que receberam diversos Leões – uma da brasileira AlmapBBDO e outra da neozelandesa Colenso BBDO.

As campanha da agência sediada em Auckland foi a Brewtroleum, que recebeu o Grand Prix (Grande Prêmio) na categoria Outdoor Lions. A campanha integrada, desenvolvida para a marca de cerveja DB Export, incluiu a criação de um biocombustível feito a partir dos resíduos da fábrica de cerveja.

Além de desenvolver o produto – e colocar 300 mil litros no mercado neozelandês –, a campanha também incluiu a abertura de um posto de gasolina exclusivo para o combustível. Algumas bombas de outros 60 estabelecimentos de uma distribuidora local também foram abastecidas.

Sallowicz participou da campanha na época em que fez parte de um programa de intercâmbio de profissionais dentro das agências da BBDO. Ainda antes do festival, no início deste ano, o profissional foi convidado a trabalhar na Nova Zelândia, onde reside atualmente.

Arquivo de imagens. Entre o intercâmbio e o retorno ao País, Sallowicz fez parte da equipe de criação da campanha brasileira mais premiada no Cannes Lions 2016. A ação da AlmapBBDO para a agência Getty Images partiu de um desafio: será que, usando o extenso banco de imagens da empresa, seria possível recriar rostos famosos, como o do Papa Francisco e do Príncipe Charles, a partir de fotos de anônimos?

O desafio era comparar as imagens para achar pessoas com traços semelhantes aos dos famosos e combiná-los em uma imagem que formasse o rosto daquele personagem.

Sallowicz lembra que se tratou de um trabalho de “formiguinha”. O projeto, batizado Endless Possibilities (Possibilidades Infinitas), exigiu um exercício de paciência. O método era o seguinte: com uma imagem do personagem colada na tela do computador, todos tinham a missão de achar olhos, bocas e narizes que pudessem compor a imagem de um rosto famoso.

“Não foi nada simples. Às vezes, um dos olhos podia ser usado, mas o outro já ficava estranho”, explica Sallowicz, que conversou com o Estado via Skype, de Auckland. “Muitas vezes, o traço era até parecido, mas um detalhe não deixava a imagem funcionar.”

A campanha para a Getty Images ajudou a AlmapBBDO a ser eleita Agência do Ano no Cannes Lions 2016. Dentre os 9o prêmios recebidos pelas agências brasileiras neste ano, 21 foram para campanhas da Almap (leia mais detalhes ao lado).

Estilos. Para o publicitário brasileiro, a oportunidade de participar de duas campanhas premiadas que concorreram em Cannes no mesmo ano foi também a chance de trabalhar de dois projetos de escopo completamente diferentes.

Enquanto a campanha Brewtroleum foi um projeto grande, que consumiu meses, exigiu pesquisa científica e transcendeu a exibição em mídias, a ação da Getty Images foi simples, artesanal e usou um arquivo de imagens que estava à disposição da agência, sem custo algum. “Foram duas experiências opostas”, ressalta Sallowicz.

A ColensoBBDO está desenvolvendo mais um lote do combustível produzido a partir das sobras da produção de cerveja. “Em uma campanha deste tamanho, é fundamental que o cliente esteja disposto a apoiar ideias ousadas. É o tipo de campanha que deixa claro que publicidade não é só criar anúncio, pode-se criar um produto que tenha aderência à marca.”

Atuando em Auckland desde o início de 2016, Sallowicz diz que o mercado neozelandês, apesar de pequeno, oferece vantagens, como a agilidade de decisões criativas. “Como a agência aqui é menor, consegue-se falar com mais rapidez com o presidente da empresa. Assim, em apenas uma reunião, é possível conseguir autorização ou não para um projeto.”