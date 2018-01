Brasileiro passa mais tempo em Internet banking Reconhecido mundialmente pela qualidade dos softwares desenvolvidos, o sistema financeiro do País levou em setembro mais um título relacionado a tecnologia. Naquele mês, os internautas brasileiros navegaram, em média, 1h01 em sites de online banking, maior tempo mundial de utilização do serviço. De acordo com levantamento do Ibope/NetRatings, os Estados Unidos passam no Internet banking 55 minutos, e os franceses, 56 minutos. O levantamento do Ibope/NetRatings sobre Internet banking aponta que os maiores crescimentos na base de usuários durante setembro foram registrados por Unibanco (14,2%) e Banco do Brasil (7,1%). Itaú e Banco Real registraram quedas de, respectivamente, 15,4% e 17,7%. No ranking por número de visitantes, o Banco do Brasil obteve a liderança, com 1,027 milhão de usuários únicos, seguido do site da Caixa Econômica Federal, com 978 mil, Itaú (788 mil) e Bradesco (743 mil). Interesse por sites financeiros No País, os sites financeiros superaram também os portais de entretenimento, que registraram média de 52 minutos de navegação ao longo de setembro, e de notícias, com 44 minutos. De acordo com o diretor de serviços de análise do instituto, Marcelo Coutinho, sites financeiros possuem a chamada "alta aderência", porque geram um grande número de visitas repetidas e registram mais tempo gasto na busca de informações e serviços.