Brasileiro prefere acordo com a Europa, diz pesquisa Levantamento do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) mostra que a prioridade da política externa comercial do Brasil deveria ser a negociação entre o Mercosul e a União Européia. Embora a enquete tenha sido feita pela internet, metodologia considerada sem base científica, o resultado mostra uma ampla preferência dos brasileiros por essas negociações, se comparada com a Área de livre Comércio das Américas (Alca) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Indagados sobre qual frente de negociações deveria ser mais importante para o Brasil, 40,66% de mais de 300 pessoas responderam Mercosul-União Européia. Outros 21,78% disseram o Mercosul, enquanto que a Alca teve preferência de apenas 14,94% e a OMC de 14,73%. Já os acordos bilaterais entre o Brasil e outros países latino-americanos recebeu apenas 7,88% das preferências. ?Esse resultado é extremamente interessante, já que, para a maioria, as relações do bloco com a União Européia parecem ser mais importantes?, disse o diretor executivo do Cebri, Mario Marconini. Esse levantamento será apresentado nesta quinta-feira na Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp), onde o Cebri e a Fundação Konrad Adenauer (KAS), vão lançar o livro ?Acordo Mercosul-União Européia: Além da Agricultura?. De acordo com Marconini, que foi secretário da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o livro, de 270 páginas, traz informações relevantes que indicam que as negociações com os europeus não podem focar apenas a agricultura. ?Além desse tema, que certamente é de importância para o Brasil, existem outros, como serviços?, disse Marconini à Agência Estado. Ele afirmou, por exemplo, que os europeus vêm exigindo liberar as telecomunicações no Brasil. O problema, disse Marconini, ?é que o Brasil ou o Mercosul não sabe se negociará sobre esse tema com a Comissão Européia ou com cada um dos 15 países europeus, que têm sua regulamentação própria e ainda em fase de transição?. Segundo ele, o livro vai mostrar a competência institucional da Comissão Européia, órgão máximo executivo da União Européia. Além disso, afirmou Marconini, o livro aborda os impactos da União Européia nos quatro países do bloco do Cone Sul. Outro aspecto de importante para o Brasil e seus parceiros se refere aos serviços profissionais, que exploram o potencial do Mercosul e mostram o quanto ainda é fechado na União Européia.