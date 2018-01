Brasileiro quer trocar a marca do carro Mais da metade (56%) dos motoristas brasileiros planeja comprar um veículo de marca diferente da que possui atualmente na garagem. A constatação é da primeira pesquisa encomendada à Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) pelo portal www.webmotors.com.br, a respeito do perfil do consumidor nacional de automóveis. Realizada durante o mês de fevereiro, a sondagem abrangeu as respostas de 100 mil internautas. Desse universo, só uma fatia de 35% afirmou que, nos últimos anos, trocou o antigo carro por outro da mesma fábrica. E quando se trata de fidelidade, os homens lideram o páreo, com 44,8%, contra 39,3% do sexo feminino. O levantamento revela ainda que os homens (50,8%) estão mais interessados em adquirir um carro nos próximos 12 meses do que as mulheres (43,1%). O índice de intenção de compra também é mais forte entre as pessoas com mais de 30 anos de idade. Dentro da amostragem de quem planeja obter um veículo, a maioria (51,9%) prefere modelos com potência do motor acima de 1.0. O principal fator que o consumidor leva em conta é mesmo o preço (95,7%). Em segundo lugar vem conforto (94,7%), seguido por custo de manutenção (94,2%). O menor peso fica por conta dos opcionais (28,5%), do trabalho das concessionárias autorizadas (26,3%) e do design (22,1%). Também segundo dados da pesquisa, mais da metade dos proprietários de automóveis (56,8%) prefere levar o carro para fazer manutenção em mecânico de confiança a deixá-lo a cargo de uma concessionária (43,2%). Consumidores avaliam os populares A pesquisa comparou o grau de satisfação dos motoristas com os quatro carros populares mais vendidos no Brasil: Palio (Fiat), Gol (Volkswagen), Corsa (Chevrolet) e Fiesta, da Ford. Apesar de ser o carro mais levado para manutenção na concessionária, o Corsa larga na frente no quesito fidelidade (53% gostam do carro e pretendem manter-se na mesma marca). O veículo também lidera o ranking de qualidade dos serviços da rede autorizada. Em relação aos menores preços dos serviços, a liderança fica com o Gol, que também é o favorito nos itens disponibilidade de peças e desempenho. Já o Palio abocanha as categorias de sofisticação e disponibilidade de opcionais. O Fiesta é o campeão em acabamento e empata com o Corsa na qualidade dos bancos e tecidos. O carro da Chevrolet lidera a lista de predileto dos internautas no fator visibilidade. O portal da WebMotors, somente entre janeiro e fevereiro deste ano, recebeu 850 mil acessos. "Isto representa um crescimento de 40% em relação ao mesmo bimestre de 2000. É um dos melhores desempenhos dos últimos cinco anos", diz Netto. Já estão disponíveis no site os formulários que servirão de base à próxima sondagem mensal da Fipe e da companhia sobre o perfil do motorista brasileiro.