Brasileiro trabalhou 29 dias em 2017 para pagar o custo da corrupção

Neste ano de 2017 o brasileiro trabalhará 153 dias para pagar tributos - ou cinco meses e dois dias. E, para agravar ainda mais a situação, a corrupção consumiu 29 dias de trabalho de cada um dos cidadãos brasileiros.

O cálculo foi feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), tomando como base o resultado do Projeto Lupa nas Compras Públicas, que monitora todas as compras realizadas pelos órgãos governamentais federais, estaduais e municipais e cruza o valor pago pelos governos com o preço da mesma mercadoria ou serviço comprado pelas empresas.

“Assim, determinou-se que cada brasileiro trabalhou 29 dias este ano só para pagar os rombos causados pela corrupção no País”, informa o presidente do Conselho Superior e Coordenador de Estudos do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No que diz respeito ao número de dias trabalhados para pagar impostos em 2017, o tempo é o mesmo do ano passado, que foi ano bissexto. A estimativa é que 41,80% de todo o rendimento ganho está sendo destinado aos cofres públicos.

A pesquisa mostra ainda que o peso dos impostos nos rendimentos, como salários e honorários, por exemplo, aumentou muito nos últimos anos, sendo que na década de 70, eram trabalhados, em média, dois meses e 16 dias; na década de 80, dois meses e 17 dias; e na década de 90, três meses e 12 dias. “Ou seja, hoje se trabalha o dobro do que se trabalhava na década de 70 para pagar a tributação”, diz o especialista do IBPT.

Ao comparar a quantidade de dias necessários para pagar impostos, taxas e contribuições de 27 países, o estudo do IBPT elenca o Brasil na 8ª posição, atrás da Noruega, onde os cidadãos têm de trabalhar 157 dias para pagar tributos. Para o presidente do IBPT, João Eloi Olenike, a diferença entre Brasil e Noruega é que neste último a população tem retorno dos tributos em forma de saúde, transporte, educação, qualidade de vida e pode usufruir, de fato, dos serviços públicos, o que é muito diferente da nossa realidade: “aqui pagamos muito e não temos quase nenhum retorno”.

Veja abaixo o ranking:

- DINAMARCA - 176 dias

- FRANÇA = 171 dias

- SUÉCIA = 163 dias

- ITÁLIA= 163 dias

- FINLANDIA= 161 dias

- ÁUSTRIA= 158 dias

- NORUEGA= 157 dias

- BRASIL= 153 dias

- HUNGRIA= 142 dias

- ARGENTINA= 141 dias

- BÉLGICA= 140 dias

- ALEMANHA= 139 dias

- ESPANHA = 138 dias

- ISLÂNDIA= 135 dias

- REINO UNIDO= 132 dias

- ESLOVENIA= 131 dias

- CANADÁ= 130 dias

- NOVA ZELÂNDIA = 129 dias

- ISRAEL= 125 dias

- JAPÃO= 124 dias

- IRLANDA= 122 dias

- SUIÇA= 122 dias

- COREIA DO SUL 109 dias

- EUA= 98 dias

- URUGUAI= 96 dias

- CHILE = 94 dias

- MÉXICO = 91 dias