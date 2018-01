Brasileiro usa mais cartão de crédito O mês de abril registrou crescimento no mercado de cartões de crédito, com aumento de 9,4% no número de transações e 5,6% no faturamento, em relação ao mês anterior. O levantamento foi realizado pela ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de transações cresceu 29,98% e o faturamento, 9,51%. Este crescimento reflete o fortalecimento do cartão de crédito como meio de pagamento, além da proximidade do Dia das Mães, considerada a segunda melhor data para vendas no País, depois do Natal. O faturamento do setor em abril atingiu R$ 3,8 bilhões. A previsão para maio é de que este número atinja R$ 4,2 bilhões, ou seja, um crescimento de 10%. Em relação ao número de cartões emitidos no país, o crescimento apontado foi de 1% em abril, totalizando 24,25 milhões de unidades no mercado.