Brasileiro vai às compras antes mesmo do 13º salário

Na avaliação do presidente da entidade, Alencar Burti, o resultado da primeira quinzena é muito positivo e indica que o mês deve encerrar com crescimento entre 5% e 6% na comparação com 2008. "Será o melhor Natal de períodos de pós-crise, considerando outras crises, como a da Ásia, da Rússia e do México, por exemplo", diz Burti.

Pelo segundo mês consecutivo, as consultas para vendas a prazo registraram variação positiva na comparação anual. Até o dia 15 deste mês, elas cresceram 3,8% em relação à primeira quinzena de dezembro de 2008. "Essa taxa de crescimento poderia parecer baixa, se não viéssemos de um longo período de resultados negativos", pondera o superintendente da ACSP, Marcel Solimeo.

Em novembro, por exemplo, as vendas a prazo aumentaram apenas 0,4% em relação ao mesmo mês de 2008 e, nos meses anteriores, o resultado foi negativo. Tanto é que, pelas estimativas da entidade, o ano fechará com queda de 9% nas consultas para vendas a prazo. "Será a maior queda anual da década e mostra o tamanho do estrago que a crise de crédito provocou no varejo", diz Solimeo. Nas consultas para vendas à vista, houve um aumento de 8,2% na primeira quinzena em relação aos mesmo dias de dezembro de 2008. Em novembro, o acréscimo havia sido de 4,4% na comparação anual. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.