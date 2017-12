Brasileiro vai assessorar agência de energia nuclear O presidente da Eletronuclear, Zieli Dutra Thomé Filho, ocupará a vice-presidência da International Nuclear Safety Group (Insag), grupo de assessoria em segurança nuclear da direção da Agência Internacional de Energia Nuclear (IAEA, na sigla em inglês). Thomé Filho assumirá o cargo em 13 de novembro, em Viena, na Áustria, e o exercerá por quatro anos, informou a assessoria da Eletronuclear. Há dez anos um brasileiro não integrava os quadros do organismo. A nomeação ocorre uma semana depois da premiação da Eletronuclear pela operação de Angra 1 e Angra 2. A empresa recebeu o prêmio de Excelência Nuclear da Associação Mundial de Operadores de Usinas Nucleares, formada pelos países que abrigam as 434 usinas nucleares no mundo.