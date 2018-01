Brasileiro vai comandar festival Cannes Lions

Um brasileiro estará à frente da empresa Lions Festivals, sediada em Londres, companhia que organiza o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, evento que tem o Estadão como representante oficial no País. O executivo José Papa Neto está, atualmente, no comando da WGSN, empresa de antecipação de tendências do grupo Ascential, o mesmo responsável pela Lions Festivals.

Entre as atribuições de Papa no novo cargo estará o festival Cannes Lions, que hoje engloba quatro eventos. Além do maior festival de criatividade do planeta, a marca Lions também engloba três eventos paralelos: o Lions Innovation (dedicado a discutir o que há de mais novo no mercado de tecnologia), o Lions Health (voltado para trabalhos criativos desenvolvidos para o setor de saúde) e o Lions Entertainment (que reúne os maiores nomes do setor de entretenimento). Esses últimos três eventos paralelos foram criados, respectivamente, em 2014, 2015 e 2016.

Além do festival global, a Lions Festivals também é responsável por vários eventos regionais, como eurobest, Dubai Lynx, Spikes Asia e Tangrams. O executivo assume o novo cargo a partir do dia 1.º de setembro, em substituição a Philip Thomas, que havia sido previamente anunciado para a posição de presidente da Ascential Festivals.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Experiência. “A Lions Festivals é o destino global definitivo para criatividade e conhecimento”, disse Papa, no comunicado que anunciou sua escolha para o cargo. “É um privilégio dar continuidade a essa herança e liderar uma nova fase de contínuo sucesso.” O executivo tem larga experiência no setor de comunicação. Foi diretor de estratégia corporativa do Grupo Estado, além de ter atuado em companhias como T4F, ESPN Brasil e Vex.