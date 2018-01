Brasileiro vai gastar 13º salário na Black Friday

Metade dos brasileiros não vai poupar ou pagar dívidas com o décimo terceiro salário, mas sim gastar a renda extra com as compras da Black Friday na sexta-feira, 24.

Segundo pesquisa realizada pelo Ibope Conecta e Mercado Livre, mais da metade dos entrevistados que recebem décimo terceiro salário, o equivalente a 85% das pessoas com intenção de comprar na Black Friday, usará o benefício na sexta-feira. Desse total, 8% pretende gastar todo o 13º salário com as compras, 50% usará apenas parte dos recursos e 42% devem destinar para outros fins.

"Entre os 1007 entrevistados pelo instituto no período entre 11 e 17 de novembro,83% afirmaram que farão compras na data e quase todo esse montante (93%) já está programado financeiramente para realizar suas compras", informou o Mercado Livre, em nota.

Preparo. Os brasileiros que esperam a Black Friday para abastecer o carrinho virtual ou físico já têm como característica consolidada nos últimos anos o planejamento financeiro. Para 63% dos entrevistados neste ano, a estratégia para pagar as compras está definida. Desse total, 36% se prepararam há um mês, outros 30% há dois meses e 29%, um percentual considerável, definiu como pagaria pelas contas há três três.

Desembolso. Para 38% dos brasileiros, o valor a ser gasto nesta Black Friday deve ficar entre R$ 500 e R$ 2 mil . Nos dois extremos: quem planeja gastar até R$ 250 e quem planeja desembolsar mais de R$ 2 mil na data, a participação no total de entrevistados é de apenas 10% para cada grupo.

"Sobre a forma de pagamento, 37% pagarão suas compras à vista; e o restante (63%), de forma parcelada, no cartão de crédito, sendo que a maioria pretende parcelar a compra em três vezes (23%)", destaca o Mercado Livre.

Disputa. Apesar do esforço do varejo físico em ações para a Black Friday, se a percepção captada pela pesquisa se confirmar, o varejo online continuará na frente para as vendas deste ano.

Para 48% dos brasileiros, as compras na data serão feitas apenas online, 42% planejam comprar tanto em lojas virtuais como físicas e apenas 10% deve ir até uma loja física nesta Black Friday.