Brasileiros compram 8.500 carros por dia As vendas de veículos ultrapassaram ontem a marca de 3 milhões de unidades no ano. Significa que os brasileiros compraram mais de 8,5 mil carros por dia, incluindo sábados e domingos, um recorde desde a instalação das primeiras montadoras no País, na década de 50. O setor espera encerrar o ano com cerca de 3,1 milhões de veículos licenciados, um aumento de 10,3% em relação a 2008. Com esse volume, o Brasil se consolida como quinto maior mercado mundial de veículos.