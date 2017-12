Brasileiros em Bogotá não conseguem embarcar em voo da Avianca

Os brasileiros Raphael Alves e Andressa Mayara Macedo foram para a Ilha de San Andrés, na Colômbia, passar a lua de mel. A viagem de retorno estava marcada para a última quinta-feira, 21, mas o casal não encontra voo disponível para retornar ao País.

Ainda na quinta, eles foram informados que o voo de San Andrés para Bogotá havia sido cancelado, por motivo de greve dos funcionários. A Avianca colombiana providenciou um voucher de hotel entre os dias 21 e 24, mas, após uma noite, o casal precisou deixar o local porque a companhia aérea não deixou pagas todas as diárias.

Na sexta-feira, 22, Raphael e Andressa retornaram ao aeroporto de San Andrés. "Cansados e estressados, conseguimos outro voucher de hotel e duas passagens pela Copa Airlines, porém quando fomos embarcar no dia seguinte (sábado), a empresa alegou que a Avianca reservou as passagens, no entanto, não efetuou a compra", reclamou Alves.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Horas depois ainda no sábado, 23, o casal embarcou de San Andrés para Bogotá. Em seguida, pegaria um voo para o Rio de Janeiro, depois Salvador, para, somente então, chegar a São Paulo. Imagens feitas pelo brasileiro mostram a situação de caos no atendimento da Avianca em Bogotá.

No domingo, 24, mais uma surpresa desagradável. "Os atendentes da Avianca disseram que o voo para o Rio havia sido cancelado porque o copiloto passou mal", reforçou Alves.

A reportagem entrou em contato com a Avianca da Colômbia, mas até o momento não recebeu o posicionamento.