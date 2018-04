Brasileiros não têm hábito de poupar, mostra pesquisa A cultura de poupar dinheiro ainda é pouco difundida entre os brasileiros, apontou a pesquisa Consumer Watch, realizada no ano passado pela LatinPanel. O levantamento mostrou que 74% dos 9 mil entrevistados não poupam absolutamente nada de sua renda. Entre os 26% que afirmaram poupar, apenas metade consegue guardar até 10% do salário. No ranking da poupança entre os vizinhos latino-americanos, o Brasil está empatado com a Colômbia e aparece atrás de Venezuela e Peru, onde respectivamente 39% e 42% dos entrevistados afirmaram poupar. Porém, o País está na frente da Argentina, onde 12% afirmaram poupar; México (20%); e Chile (25%). Em meio à crise financeira internacional, o dado pode trazer preocupação, uma vez que a primeira recomendação de economistas em tempos de "vacas magras" é poupar. "A população ainda está conquistando o sonho de consumo", explica a gerente de atendimento da LatinPanel, Fátima Merlin. Segundo ela, os fatores que motivam os brasileiros a poupar são reformar a casa, comprar uma casa nova e investir na educação da família. "Isso mostra que o Brasil é um país onde a educação e a cultura ficam em segundo plano", afirma.