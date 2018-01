Brasileiros no exterior enviaram US$ 21,5 bilhões ao País O montante de recursos enviados por brasileiros residentes no exterior para o País ao longo dos anos 90 chegou a US$ 21,518 bilhões. O dinheiro vem em sua maior parte do Japão e dos Estados Unidos. É nesses países que vivem os mineiros de Governador Valadares e os descendentes de japoneses, conhecidos como dekasseguis. Entre 2000 e 2002, as repatriações somaram o equivalente a US$ 6,388 bilhões. O fluxo deste tipo de remessa começou a aumentar no final dos anos 80 e ganhou constância na década passada, período em que o País iniciou um processo de maior desregulamentação de sua conta de capitais.