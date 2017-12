Brasileiros no exterior mandam mais dinheiro para o Brasil Os brasileiros que residem no exterior estão enviando cada vez maior dinheiro para os parentes que vivem no País. Conforme dados do IBGE, nos primeiros três meses do ano os brasileiros enviaram R$ 2,15 bilhões, aumento de 146% em relação ao registrado nos três primeiros meses do ano passado. O movimento de repatriamento de recursos vem crescendo desde o segundo semestre do ano passado, quando o dólar atingiu cotação recorde de R$ 4,00. No total, os brasileiros repatriaram R$ 7,265 bilhões em 2002, num aumento de quase 90% em relação aos R$ 3,865 bilhões registrados em 2001. Já as remessas para o pagamento de juros e dividendos para o exterior somaram R$ 11,9 bilhões, com aumento de 46% em relação ao registrado no primeiro trimestre do ano passado e queda de 36% em relação ao último trimestre de 2002. Segundo o IBGE, o País está enviando para o exterior, em média, quase R$ 4 bilhões para o pagamento de juros (dívida externa) e dividendos (participação dos lucros das multinacionais). O total pago nos três primeiros meses de 2003 representou 3,46% do PIB.