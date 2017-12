Brasileiros poderão ser expulsos da Bolívia Brasileiros que vivem na Bolívia poderão ser expulsos. São pequenos agricultores que vivem na região de fronteira com o Acre e Rondônia. A decisão do governo do presidente boliviano, Evo Morales, pegou todo mundo de surpresa. O fato é que a constituição da Bolívia proíbe que estrangeiros sejam proprietários de terra numa faixa de até 50 quilômetros da fronteira. Segundo apurou a TV Globo, no departamento de Pando, que faz divisa com o Acre e Rondônia, milhares de posseiros brasileiros vivem há décadas da extração de castanha, de borracha e de pequenos roçados. Para iniciar este processo, o governo boliviano deu um prazo de 15 dias para a madeireira Caramanu, de propriedade de um boliviano e de um brasileiro, deixar as terras que ocupa no Estado de Pando, na fronteira com o Acre, noticiou hoje a BBC Brasil. A intimação foi entregue pessoalmente pelo vice-ministro de Terras, Alejandro Almaraz, e pela diretora nacional de Migrações, Maria Eugênia Berbejo. A decisão gerou preocupação entre dois mil agricultores brasileiros que ocupam um assentamento de terras na região há mais de 30 anos. A maioria deles está ilegalmente no país, na região que fica próxima à fronteira brasileira e às cidades de Basiléia e Epitaciolândia. Reação Assessores do governo brasileiro recordaram a interlocutores de Morales que existem cerca de 60 mil bolivianos apenas em São Paulo. E que há um acordo migratório de reciprocidade em vigor. Este entendimento expirou em março passado e foi prorrogado até setembro, a pedido de autoridades bolivianas. Ou seja, se o governo boliviano decidir pedir a saída de qualquer brasileiro do país, o governo brasileiro poderia adotar a mesma medida.