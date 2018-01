Brasileiros são os que mais gastam nos EUA Os Estados Unidos são o principal destino dos turistas brasileiros, que, por sua vez, são os mais gastam em relação aos outros turistas do mundo, contribuindo para manter lucrativo o negócio de aluguel de automóveis, de acordo com um estudo divulgado hoje. Mas o Brasil ainda está longe para ser incluído na lista de 28 países cujos cidadãos não precisam de visto para entrar nos EUA. Na América Latina, apenas o Uruguai está nesta lista, depois da exclusão da Argentina no ano passado. O visitante brasileiro que vem aos EUA - geralmente combinando negócios e turismo - gasta uma média de US$ 3,2 mil, sem incluir os custos da viagem, disse a Associação da Indústria de Viagens (TIA), um grupo de gestão empresarial de Washington. Richard A. Webster, diretor de assuntos governamentais da TIA, disse que o Brasil ainda está "distante" de ser beneficiado pelos EUA no âmbito do programa de eliminação de vistos, "devido ao alto percentual de recusas registradas entre as solicitações de visto".